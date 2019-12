Einen Räuber sucht die Polizei in Peine.

Peine. Die Polizei hat eine genaue Täterbeschreibung zu dem Vorfall an der Kantstraße und bittet um Zeugenhinweise.

Überfall auf Spielhalle in Peine – Täter flüchtet

Wieder mal ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Stadt Peine: Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter gegen 23.50 Uhr die Spielhalle an der Kantstraße überfallen und von der Mitarbeiterin unter Vorhaltung einer Schusswaffe Bargeld verlangt – das berichtet Polizeisprecher Matthias Pintak.

Nach dem Überfall ist der Täter geflüchtet. Pintak beschreibt ihn so: 20 bis 25 Jahre alt; etwa 1,70 Meter groß; spricht gebrochenes Deutsch; schlanke Statur, dunkle Hautfarbe (ausdrücklich kein Afrikaner, aber dunkler Teint); gekleidet mit einer grau-blauen Jacke; darunter graues Kapuzen-Shirt (die Kapuze hatte der Mann beim Überfall über den Kopf gezogen, zudem war der Kragen ins Gesicht gezogen); blaue Jeans, Dreitage-Bart.

Ob und wann ja wie viel Geld der Mann erbeutet hat, sagt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Pintak zufolge ist die Mitarbeiterin der Spielhalle unverletzt geblieben. Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.