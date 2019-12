Unbekannter legt mögliche Giftköder in Vöhrum aus

Im Garten eines Reihenhauses im Vönnewinkel in Peine-Vöhrum sind am Wochenende möglicherweise Giftköder von den Bewohnern gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter Fleischbällchen mit einer bläulichen, bisher unbekannten Substanz in den Garten geworfen oder dort deponiert. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, der die Hackbällchen dort deponiert hat, melden sich bei der Polizei in Peine, (05171) 999-0.

