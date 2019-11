Fridays for Future in Peine demonstriert nach dem Unterricht

Kalt war es in Peine, als die Demo zum Schutz des Klimas vor dem Rathaus startete. Rund 120 Demonstranten waren dem Aufruf der Peiner Gruppe Fridays for Future gefolgt – ganz bewusst um 13.30 Uhr, nach der Schule. „Da konnten wir mit mehr Teilnehmern rechnen“, sagte Marlene Vogelsang. Im Vorfeld des Klimagipfels in Madrid hatte die Jugendbewegung zu einem globalen Streiktag aufgerufen. Trotzdem werde in der Gruppe diskutiert, die...