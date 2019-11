Peine – Hubertus Heil bei Promi-„Wer wird Millionär?“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Gifhorn-Peine und Bundesminister für Arbeit und Soziales, der Peiner Hubertus Heil, tritt beim „Prominenten-Special“ der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ an. Neben drei weiteren Prominenten wird Heil bei Moderator Günther Jauch knifflige Fragen beantworten, um am Ende möglichst viel Geld für soziale Einrichtungen in der hiesigen Region zu gewinnen. Wird Hubertus Heil gar die Eine-Million-Frage knacken?

Der Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, ist Kandidat im „Prominenten-Special“ der ‘RTL-Show „Wer wird Millionär?“ Foto: Jörg Carstensen / dpa

Wie sich der Peiner Heil in der Fernsehsendung schlägt und welche Einrichtungen er mit dem von ihm erspielten Geld unterstützen will, sehen die Fernsehzuschauer in der nächsten Woche am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, bei RTL – oder in Gesellschaft in der Peiner SPD-Zentrale im Egon-Bahr-Haus, Goethestraße 16. Zum Mitfiebern lädt die Peiner SPD alle Bürger zu einem gemeinsamen TV-Abend ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Das Wahlkreisbüro von Hubertus Heil bietet für zusätzliche Spannung ein Gewinnspiel an, bei dem es verschiedene Preise zu gewinnen gibt. Daneben stellt das Wahlkreisbüro eine kleine Auswahl an Getränken und Snacks bereit. Diese werden zu Gunsten der Initiative „Keiner soll einsam sein“ gegen Spende angeboten.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten: per Mail an hubertus.heil.wk01@bundestag.de oder unter (05171) 5068314.