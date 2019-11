108 Senioren verreisen mit dem Beirat der Gemeinde Ilsede

67-mal wurde das Bayrische Staatsbad Bad Brückenau und 41-mal der Weissenhäuserstrand in der Howachterbucht geordert, heißt es in der Pressemitteilung. Der Jägerhof in Bad Brückenau überrasche seine Gäste in jedem Jahr mit etwas Neuem. Diesmal seien der Einfahrbereich zum Hotel sowie die „Neue Terrasse“ neu gestaltet worden.

Im Ferienpark Weissenhaus am Ostseestrand habe es ein Unterhaltungsprogramm auch für Senioren sowie einen Busausflug nach Lübeck gegeben. Der vierstündige Transfer im modernen Reisebus sei bereits für alle der Urlaubsbeginn.

Auch für 2020 hat der Seniorenbeauftragte für Ilsede wieder drei Termine zugesagt. So solle es vom 13. bis 22. Juni und vom 26. August bis 4. September nach Bad Brückenau gehen. Kosten: 590 und

610 Euro. Der Aufenthalt im Ferienpark Weissenhäuserstrand sei vom 2. bis 11. Juli geplant. Kosten: 585 und 675 Euro.

Weitere Infos gibt es für die Planungen unter unter oder bei Familie Arnold. Dort sind auch Anmeldungen möglich.