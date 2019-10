Werde, der Du bist, sei! Auch als Pensionär!

Mit dem Eintritt in das Pensionärsalter stehen Veränderungen und herausfordernde Anpassungsleistungen an, nicht zuletzt in der Partnerschaft! War man wie ich lange berufstätig, verändern sich nicht nur die Tagesabläufe. Vor allem der Entfall aller Aspekte und Begleiterscheinungen des Berufes ist...