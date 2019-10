Frau am Peiner Bahnhof sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr im Aufzug am Peiner Bahnhof eine Frau sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhren der Mann und die Frau gemeinsam in einem Aufzug, um von den Bahnsteigen in die Unterführung zu gelangen. Beim Aussteigen begrapschte der Mann die Frau. Durch einen Zeugen angesprochen, flüchtete der Täter aus der Unterführung.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Zirka 1,65 Meter groß, 60 bis 70 Jahre alt, heller Vollbart, dunkle Bekleidung, südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht auch nach dem Opfer

Die Frau ist zirka 1.70 Meter groß, 45 bis 55 Jahre alt, normale Statur, schulterlange, lockige Haare und hatte ein Damenfahrrad bei sich. Die Beteiligten sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.