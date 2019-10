Peine: Lkw fährt über Rot – 7-Jähriger fast umgefahren

Nur der guten Reaktion des Siebenjährigen ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist: Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Junge am Montagmittag die Clauener Straße in Hohenhameln in Höhe „Am Schulzentrum“ überqueren. Er machte alles richtig: Drückte auf die Ampelschaltung und wartete auf Grün.

Der Junge reagierte gerade noch rechtzeitig

Gerade, als der Junge auf die Fahrbahn treten wollte, nahm er einen Lkw wahr, der sich von links nährte und die rote Ampel missachtete. Dank der guten Reaktion des Jungen konnte dieser durch einen Sprung zurück einen Zusammenstoß mit dem Lkw verhindern.

Zeugin notiert Kennzeichen des Lkw

Eine Zeugin, die mit ihrem Auto auf der gegenüberliegenden Fahrbahn an der Ampel gehalten hatte, notierte das Kennzeichen des Lkw. Die Ermittlungen zur Auffindung des verantwortlichen Fahrers wurden aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Hohenhameln unter der Telefonnummer 05128/ 245 melden.