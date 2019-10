E-Sports-Turnier: Fußball-Fieber im Peiner Jugendzentrum

Fußball-Fieber im Jugendzentrum Nummer 10: Zum zweiten Mal hieß es Anstoß beim E-Sports-Turnier vom Jugendmigrationsdienst im Quartier und der Jugendeinrichtung. In zwei Altersklassen traten die Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsenen gegeneinander an. Am Ende siegte Theodor in der Jugendklasse....