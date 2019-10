Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei Peine. Nach ihren Angaben hatte am Mittwoch zwischen 8 und 14.50 Uhr ein bislang noch nicht ermittelter Fahrer mit seinem Auto einen am Fahrbahnrand der Goethestraße in Peine geparkten Daimler vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern, so die Polizei. Zeugen werden gesucht.

Kontakt: (05171) 9990.