Erlös des Drachenfestes in Vallstedt geht an den Kindergarten

Was lange währt, wird gut. Alles sah am Sonntag nach einer Absage des Drachenfestes in Vallstedt aus. Doch die Geduld der Verantwortlichen zahlte sich aus. Aber immerhin musste man eine Stunde warten, bis nach und nach die Bürger mit ihren Mädchen und Jungen am Acker am Straßenzug Am Teiche...