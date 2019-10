Listerien-Infektion – Patient aus Lengede ist gestorben

Ein 85 Jahre alter Mann aus Lengede ist in einem Krankenhaus in Salzgitter an der Infektionskrankheit Listeriose gestorben. Das bestätigte am Donnerstag die Kreisverwaltung Peine. Der Mann gehörte zu den drei von dieser Krankheit betroffenen, die in diesem Jahr bisher im Peiner Gesundheitsamt registriert wurden (wir berichteten); die Infektionskrankheit ist meldepflichtig. Die offizielle Bestätigung der Todesursache lag dem...