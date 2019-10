Konzert in Peine: Sängerin verarbeitet Depressionen

Die Gefühlswelt ist dicht, „ich erreiche mich einfach nicht“. Gleich zu Beginn des Konzerts „Depressionen unplugged“ nimmt Marie-Luise Gunst die Zuhörer in der Peiner Friedenskirche mit in ihre Gefühlswelt, lässt sie teilhaben „an dem, was berührt“. Die Berliner Sängerin (35) weiß, wovon sie...