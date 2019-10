Peiner Hagenmarkt und Umfeld sollen Sanierungsgebiet werden

Neuer Glanz für altes Viertel: Das Peiner Hagenviertel mit dem markanten Platz, dem Hagenmarkt, entstand um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Eindrucksvolle Gebäude aus der Gründerzeit als die deutsche Wirtschaft blühte, prägen das Gesicht in den Straßen. Doch viele Gebäude sind in die Jahre gekommen. Um das Viertel im Herzen Peines aufzuwerten, will die Stadt den Hagenmarkt und sein Umfeld zum Sanierungsgebiet machen. Damit wird...