Peiner Wochen informieren über Depressionen und Einsamkeit

Marie Luise Gunst aus Berlin gibt am Dienstag ein Konzert in Peine.

Sie gehören zu den am häufigsten und am meisten unterschätzten psychischen Störungen: Depressionen. In den „Peiner Wochen der seelischen Gesundheit“ ab Dienstag befasst sich das „lokale Bündnis gegen Depressionen“ in vielerlei Veranstaltungen mit dieser Erkrankung sowie dem Thema „Einsamkeit“.

Seit sieben Jahren gibt es das Bündnis, das sich „dem Leiden depressiver Menschen zuwendet, das sich in sozialem Rückzug, Verzweiflung oder sogar suiziden Gedanken ausdrücken kann“, beschreibt Claudia Brasse, Diplomsozialarbeiterin in dem Bündnis. Eine Depression sei „weder persönliches Versagen, noch unabwendbares Schicksal, sondern in aller Regel gut behandelbar“.

Bei den „Wochen der seelischen Gesundheit“ tritt auch die Berliner Sängerin Marie-Luise Gunst aus Berlin in Peine auf. „Musik spricht da, wo Worte versagen“, ist sie überzeugt. Am Anfang habe die Idee gestanden, „Depressionen mit Songs eine Stimme zu geben“ – nun sei ein ganzes Konzeptalbum zum Thema entstanden. „Die ehrlichen und authentischen Songs der Sängerin und Betroffenen Marie-Luise Gunst beleuchten den schwermütigen Lebens-Kosmos auf besondere und intime Weise“, ist Claudia Brasse überzeugt.

Das Programm der „Peiner Wochen der seelischen Gesundheit“:

• Dienstag, 8. Oktober: Konzert mit Marie-Luise Gunst (Berlin) „Depression unplugged“. Friedenskirche in Peine, Gunzelinstraße 29c. 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

• Sonntag, 13. Oktober: ökumenischer Gottesdienst (Petra Zappe/katholische Kirchengemeinde und Markus Lenz/evangelische Kirchengemeinde) zum Thema Einsamkeit. Friedenskirche in Peine, Gunzelinstraße 29c. 10 Uhr.

• Dienstag, 15. Oktober: Das „Trialog-Forum seelische Gesundheit“ lädt ein zum Thema Psychose. Impuls vom AWO-Psychiatriezentrum Königslutter zu Behandlungsmöglichkeiten. Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen und Profis. Gemeindehaus Friedenskirche in Peine, Eichendorffstraße 6. 18 bis 20 Uhr.

• Mittwoch, 16. Oktober: Vortrag/Lesung mit Dr. Eva Wlodarek (Hamburg) aus ihrem Buch „Einsam: vom mutigen Umgang mit einem schmerzhaften Gefühl“. Buchhandlung Thalia in Peine, Breite Straße 8. 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Anmeldung erwünscht und Infos unter buendnis-depressionen@landkreis-peine.de per Mail.

• Donnerstag, 17. Oktober: Vortrag und Austausch über „Sind Männer einsame Wölfe? – Männer und Kommunikation“. Vortragsveranstaltung und Diskussionsrunde mit Dirk Böhnstedt von der Tagesklinik für Männer in der Klinikum Wahrendorff. Arcus in Peine, Ilseder Straße 39. 18 Uhr.

• Der Eintritt ist überall frei, um Spenden wird am 8., 16. und 17. Oktober gebeten. Eine Anmeldung ist nur am 16. Oktober wünschenswert.