Peiner Fundtier: Kamari sucht ein neues, liebevolles Zuhause

Peine. Die schwarze Katze wurde am 16. September in Denstorf gefunden. Ihr bisheriger Besitzer hat sich nicht gemeldet.

Diese schwarze Katze wurde am 16. September in Denstorf gefunden und ins Tierheim gebracht. Der Tierarzt hat festgestellt, dass die Nierenwerte nicht so gut sind, teilt das Tierheim mit. Kamari, so haben die Tierheimmitarbeiter sie genannt, ist eine sehr liebe und verschmuste Katze. Sie ist kastriert. Kamari bekommt derzeit Nierenfutter. Sie ist 2009 geboren und eine eher ruhige Katze, die sich Freigang wünscht. Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.