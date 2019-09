Wehnsen feiert mal wieder sich und die „tolle Knolle“

Mehrere Tausend Gäste besuchten bereits am Samstag das Kartoffelfest in Wehnsen.

Eines lässt sich Klaus-Jürgen Hacke einfach nicht nehmen: Das Wehnser Kartoffelfest eröffnet der bald 87-Jährige persönlich – und zwar auf seine ganz eigene, sehr humorvolle Art. So ist es auch am heutigen Samstagmittag.

Der Alt-Landwirt bittet zum Rundgang durchs „Kartoffel“-Dorf, das die Wehnser für das zweitägige Fest ordentlich herausgeputzt haben. Hacke, früherer Vorsitzender des Peiner Landvolks und langjähriger Präsident der Landwirtschaftskammer (bis zum Jahr 2000) führt eine Gruppe von Vertretern aus Politik und Gesellschaft mit viel Wortwitz durch die Straßen Wehnsens, er versorgte sie aber auch mit geschichtsträchtigen Informationen und schließlich in der Scheune des Mohwinkelschen Hofs mit den beliebten Wehnser Kartoffelpuffer – „nach eigenem Rezept“, so der Alt-Landwirt.

Das Kartoffelfest in Wehnsen 2019

Wehnser Kartoffelmarkt 2019

Säckeweise Erdäpfel haben die Wehnser aus ihren Lagern herbeigeschafft und bieten sie zum Kauf an. Viele Besucher lassen sich nicht lange bitten, sie kaufen was der Geldbeutel hergibt. Im allem was zum Tragen eignet, schleppen sie Kartoffeln zu ihren Autos. Festkochende, mehlig kochende – ganz egal. Hauptsache, die Frucht kommt direkt vom Anbauer.

Doch nicht nur Kartoffel-Liebhaber liegen in Wehnsen goldrichtig. Auch Obst und Gemüse, Schinken und Wurst, Eier, Nudeln und Brot liegen in den Auslagen der Verkaufsstände, die entlang der Dorfstraßen aufgebaut sind. Und wen das Kartoffelige oder die sonstige Kulinarik nicht sonderlich interessiert, der tummelt sich an jenen Ständen, an denen Nützliches für den Haushalt, für den Garten oder Dekor für den Innen- und Außenbereich des Eigenheims angeboten werden. Die Händler müssen zunächst ein wenig auf Besucher warten, doch als sich der Regen gelegt hat, kommen auch sie auf ihre Kosten. Polizei und Kreisjägerschaft haben sich ebenfalls mit ihren Informationsständen „unters Volk“ gemischt. Auch bei ihnen gilt an diesem Wochenende: Einfach ansprechen, nachfragen und mehr über die Arbeit erfahren.

Das Wehnser Kartoffelfest ist am heutigen Samstag noch bis 18 Uhr geöffnet. Am morgigen Sonntag, 29. September, geht er in die zweite Runde: In der Zeit von 11 bis 18 Uhr sind Höfe und Straßen-Verkaufsstände für die Besucher geöffnet, der Eintritt frei.