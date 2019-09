Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen in Vöhrum

Der Weisse Ring Peine veranstaltet am Samstag, 28. September, ab 12 Uhr einen Selbstverteidigungskurs im Familienzentrum Löwenzahn in Vöhrum. Der Kursus richtet sich an Mädchen und Frauen ab 15 Jahren, teilt der Weisse Ring Peine mit. Trainer Stefan Cavelmann stelle in dem fünfstündigen Kursus sowohl Theorie und Praxis der Selbstverteidigung dar und vermittele die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Auch praktische Übungen seien Teil des Programms. Die Teilnehmerinnen müssen für den Kursus 10 Euro bezahlen, der Rest übernehmen Sponsoren, so der Weisse Ring. Die Teilnehmerinnen sollten bequeme Kleidung und Verpflegung mitbringen. Anmeldungen unter (05171) 41955 oder weisserring-peine@gmx.de.