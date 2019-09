Kinder haben Rechte – auch im Landkreis Peine

Der Kinderschutzbund Peine und das Lokale Bündnis für Familie hatten in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Peine am Samstag, dem Weltkindertag, einen Stand, mit "Bus der Bewegung" der Verkehrsgesellschaft Peine, an der St.-Jakobi-Kirche in Peine (hinten von links): Andrea Friedrich (Sozialdezernentin des Landkreises Peine), die Herbstfee, Yvonne Blöcker und Madlen Kestner (beide Lokales Bündnis für Familie), Nils Waymann (Kinderschutzbund Peine).