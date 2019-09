Ein Apfelbäumchen für den Klimaschutz in Peine

Die Klimaschutz-Jugendbewegung Fridays for Future mobilisiert in Peine offenbar auch immer mehr Erwachsene. Am globalen Klima-Streiktag am Freitag nahmen an der knapp zweistündigen Protestaktion in Peine zeitweise bis zu 500 Menschen teil. Gehörten auffällig viele ältere Menschen sowie etliche Kommunalpolitiker und Spitzenvertreter von Kirche, Gewerkschaften und Umweltverbänden. Unterstützt wurde die Aktion vom Nabu-Kreisverband Peine....