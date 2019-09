Schüler in Hohenhameln lernen sich zu wehren – ohne zu schlagen

In der Grundschule Hohenhameln/Clauen wird die Präventionsmaßnahme „Social Skills“ derzeit zum wiederholten Mal erfolgreich umgesetzt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Vereins „Respect“ und der Grundschulrektorin Birgit Nave.

Gewaltexzesse seien an Deutschlands Schulen gottlob die Ausnahme, erklären die Autoren der Mitteilung. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zeige jedoch, dass sich viele Kinder im Lebensraum Schule nicht sicher fühlen. Laut Goethe-Universität Frankfurt, die mit der Studie beauftragt worden sei, beklagten knapp 30 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler, dort im vergangenen Monat gehänselt, absichtlich gehauen oder ausgegrenzt worden zu sein. Dass ein gutes Lernklima für erfolgreiche Bildung jedoch essenziell ist, weiß Birgit Nave, Schulleiterin der Grundschule Hohenhameln/Clauen, aus Erfahrung: Nur wenn sich Kinder in ihrer Umgebung angenommen und wohl fühlen, könnten sie motiviert und mit Freude lernen.

An der Grundschule Hohenhameln/Clauen führe man bereits seit einigen Jahren eine Maßnahme zum sozial-emotionalen Lernen durch – in regelmäßigen Abständen, seit diesem Jahr zusammen mit dem gemeinnützigen Verein „Respect“. Im Rahmen des Präventionsprojekts „Social Skills“ erleben die Schüler laut der Mitteilung in diesem Jahr wieder Spiele und Übungen zur Förderung ihrer Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit. Dabei finde das „Respect“-Training immer in bewegungsreichen Unterrichtseinheiten statt, da die Kinder auf diese Weise leichter und nachhaltiger lernen sollen. Begleitet werden die Kinder demnach von ihren Klassenlehrern, die somit auch einiges vom Training des externen Trainers Milutin Susnica vom Verein „Respect“ mitnähmen könnten. Rektorin Nave freut sich darüber, dass Susnica in diesem Jahr wieder so gut mit ihren Schülern zusammenarbeitet: „Es ist sehr eindrucksvoll, nachhaltig und macht den Kindern viel Spaß“, wird sie in der Mitteilung zitiert. „Das Projekt findet bei uns alle zwei Jahre statt. Für die Jahrgänge 1 und 2 ist es ein neues Lernfeld, für die Jahrgänge 3 und 4 ist es jeweils eine Auffrischung. Die Kinder gehen gestärkt aus dem Training und können selbstsicher, aber gewaltfrei, für ihre Interessen einstehen.“