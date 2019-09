Frau aus Vechelde hat doppeltes Schornsteinfeger-Glück

„Ich bring’ Glück!“, sagt Ronja Warschburger. Die zweifache Mutter aus Vechelde hat gerade ihre Umschulung zur Schornsteinfegerin abgeschlossen – in der Theorie mit dem beachtenswerten Notenschnitt von 1,7. Und der Beruf der Schornsteinfegerin hat der 32-Jährigen auch selbst Glück gebracht. Denn die Perspektiven in ihrem alten Beruf waren nicht so rosig. Als gelernte Tierarzthelferin hatte sie kaum Chancen auf einen Wiedereinstieg,...