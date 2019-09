Auf den Spuren der Peiner Geschichte

Der ehemalige Museumsführer Jens Koch aus Hohenhameln bietet am Tag der deutschen Einheit eine seiner „Histouri-Peine“-Führungen an. Der einstige Beauftragte für archäologische Denkmalpflege lädt am Donnerstag, 3. Oktober, wieder zu seinem archäologischen Stadtrundgang ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Hof des Amtsgerichts in Peine.

Von dort geht es abwärts in den Burgpark und dann hinunter auf den Marktplatz, dem historischen Kirchhof, also dem ältesten bekannten Friedhof der Stadt mit den Fundamentresten der ersten Jakobi-Kirche. Nächstes Ziel ist die Burgmühle am alten Fuhselauf am Damm, teilt der Veranstalter mit. Noch sichtbare Relikte der Stadtbefestigung und die vielfältigen Auswirkungen der Stadtbrände im 16. Jahrhundert werden hier unter anderem erläutert.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt

fünf Euro pro Person. Eine kurze telefonische Anmeldung tagsüber unter (0172) 4143503 ist erforderlich, da maximal 25 Personen teilnehmen können. Anfahrt und Verpflegung sind selbst zu organisieren; festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung werden empfohlen.