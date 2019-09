Bei einem Unfall auf der B65 bei Handorf verletzten sich am Sonntagabend drei Personen leicht. Eine Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht-

Drei Leichtverletzte bei Unfall nahe Handorf am Sonntag

Bei einem Unfall auf der B65 an der Abzweigung Richtung Handorf haben sich am Sonntagabend, 20.20 Uhr, drei Personen leicht verletzt. Ein 19-Jähriger Ilseder ist nach Angaben der Polizei auf der B65 Richtung Rosenthal gefahren. Als er nach links Richtung Handorf abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 56-jährigen Braunschweigers. Die Autos kollidierten miteinander, hierbei wurden die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin des 19-jährigen Ilseders leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde nach Angaben der Polizei zudem mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.