Fahrübungen einer Peinerin (22) enden an Mauer

Eine 22-jährige Frau hat am Samstagabend gegen 20.40 Uhr mit einem VW Passat auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Woltorfer Straße in Peine Fahrübungen gemacht und dabei vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau fuhr mit größerer Geschwindigkeit gegen eine Mauer, die von dem Fahrzeug durchbrochen wurde. Durch den heftigen Aufprall wurden die Airbags des Wagens ausgelöst.

Das Auto wurde erheblich beschädigt. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Die durch den Aufprall verletzte Fahrerin war vor Eintreffen der Polizeibeamten bereits von Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die auf dem Beifahrerplatz sitzende 45-jährige Mutter der 22-Jährigen blieb bei dem schweren Unfall unverletzt.

Warum die junge Frau, die im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, Fahrübungen auf dem Parkplatz gemacht hat, konnte bisher noch nicht geklärt werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei.