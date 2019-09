Peiner Gesamtschüler erkunden den Harz

Auf Wanderschaft gegangen sind Oberstufenschüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine in Vöhrum – Mittelgebirgstrekking im Harz stand für Sportkurs auf dem Programm. Und so machten sich 25 Zwölftklässler auf den Weg in den Harz und lernten dort in einer intensiven Wanderwoche einiges über...