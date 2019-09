Lengede. Der Junge war mit seinem Roller unterwegs, als ihm der angeleinte Hund in die Wade biss. Der Besitzer kümmerte sich nicht um das verletzte Kind.

Hund beißt in Lengede 11-jährigen Jungen

Ein kleiner Hund hat am Freitag, 30. August, gegen 17.30 Uhr einen 11-jährigen Jungen in die Wade gebissen und leicht verletzt, teilt die Polizei am Freitag mit.

Der Junge sei mit seinem Roller im Sandschachtweg an dem angeleinten Hund vorbeigefahren, als dieser ihm unvermittelt in die Wade biss. Der ältere Hundebesitzer kümmerte sich nicht. Der Hund sei etwa 20 Zentimeter groß hat weißes, hellbraunes und lockiges Fell. Die Polizei sucht Zeugen: (05344) 7177.