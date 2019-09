Chinesen lernen Discofox auf dem Rittergut Ankensen

Die chinesischen Austauschschüler posieren gemeinsam mit ihren deutschen Gastgebern auf dem Rittergut in Ankensen.

. Sie heißen Chen Minghe, Fu Jiayue, Hong Yihuan und Luo Lixin – und sie sind 4 der 20 Schüler von der Nanchang Foreign Language School aus der Landkreis-Partnerstadt Nanchang. Die 20 Schüler sind mit 5 ihrer Lehrern vom 26. August bis zum 07. September 2019 im Landkreis Peine zu Gast.

Gastgeber sind das Ratsgymnasium Peine, das Gymnasium am Silberkamp, das Gymnasium Groß-Ilsede, das Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde sowie die Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine. Am Dienstag, 3. September trafen sich die chinesischen Gäste und ihre Gastgeber, die Schulleitungen der fünf Gymnasien aus dem Landkreis Peine, gemeinsam mit Vertretern der Kreistagsfraktionen sowie Förderern des Austauschprojekts zum traditionellen Abend auf dem Rittergut Ankensen, teilt die Wito Peine mit. Der stellvertretender Landrat Matthias Möhle hieß die Gäste im feierlichen Rahmen willkommen und hob den Schüleraustausch als ein erfolgreiches Projekt der Landkreis-Partnerschaft mit Nanchang hervor. Nalan Savas vom Gymnasium Groß-Ilsede und ihr Begleiter Simon Köhler beeindruckten laut Wito mit professionellem Gesang. Die deutschen Schüler luden ihre chinesischen Gäste zu einem Discofox-Craschkurs ein – mit vollem Erfolg. In der historischen Atmosphäre des Ritterguts zeigten die chinesischen Schüler ihr Können mit Tanz und musikalischen Darbietungen auf traditionellen Instrumenten. „Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Eltern für die gute schulübergreifende Zusammenarbeit. Alle Beteiligten sind mit großem Engagement dabei und wunderbare Gastgeber für unsere chinesischen Gäste“, sagt Melitta Arz, Koordinatorin für die China-Partnerschaft bei der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Pein und Vorsitzende des Schulpartnerschaften-Vereins Nanchang.