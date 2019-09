Peiner Umformtechnik – gemeinsam in eine gute Zukunft

Ein Bild mit Symbolcharakter: In einer der Produktionshallen drücken Geschäftsführung, Gesellschafter, Betriebsrat und Gewerkschaft gemeinsam auf einen Maschinenknopf – sie alle wollen an einem Strang ziehen, damit die Peiner Umformtechnik (PUT) wieder in ruhiges Fahrwasser und in „schwarze Zahlen“ kommt.

In der ersten Pressekonferenz nach dem Neustart für das fast 100 Jahre alte Traditionsunternehmen versprühen alle Seiten Optimismus – von „Vertrauen“ ist die Rede, Vertrauen, das sich in den 17 Monaten des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zwischen allen Beteiligten aufgebaut habe. Zur Erinnerung: Die Rheinort-Treuhand GmbH (Düsseldorf) hat die PUT und ihr Schwesterunternehmen Peiner Services GmbH (PSG) mitsamt Betriebsgrundstück an der Woltorfer Straße erworben. Was den Kaufpreis anbelangt, ist Stillschweigen vereinbart.

Ansonsten zeigt sich Dr. Wolf von der Fecht, Geschäftsführer der Rheinort-Treuhand und Alleingesellschafter der PUT/PSG, auskunftsfreudig. Er bedankt sich für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit allen Beteiligten und meint hoffnungsvoll: „Wir haben es gewuppt.“ Ausdrücklich hebt der Jurist die „Mitarbeiterlösung“ (Sondertarifvertrag) hervor – was bedeutet: Für die nächsten sechs Jahre verzichten die 193 Beschäftigten der PUT/PSG freiwillig auf einen Teil ihres Gehalts. Ohne diese Regelung, so der Unternehmensberater, hätte keine Bank der PUT/PSG den lebensnotwendigen Kredit gegebenen – nun aber habe sich die Nord-LB dazu bereit erklärt. Wobei von der Fecht betont: Die nicht ausgezahlten Gehaltsanteile „bleiben im Unternehmen“, sie sollen spätestens nach sechs Jahre wieder zurückgezahlt werden an die Mitarbeiter.

Denn spätestens in sechs Jahren – so das ambitionierte Ziel – sollen PUT/PSG wieder Gewinne einfahren. Deren Geschäftsführer Dr. Thomas Dückers – seit eineinhalb Jahren im Amt – will die beiden Unternehmen mit einer neuen Strategie auf allen Ebenen in die Erfolgsspur führen. So besinnt sich die PUT als fast 100-jähriges Traditionsunternehmen darauf, als „Schraubenhersteller Nischen zu bedienen – und zwar mit exzellenten Produkten“, beschreibt Dückers. Zuletzt seien die Aufträge aus der Windenergiebranche „auf Null gefahren“; nun wolle er das wieder beleben und habe bereits zwei Millionenaufträge für die PUT im Zusammenhang mit den Bau von Windenergieanlagen im Ausland. Auch in der Automobilbranche (VW und Mercedes) ist die PUT Zulieferer, das solle ausgeweitet werden. Der Handel soll effizienter gestaltet werden – unter anderem mit Mindestmengen, die die PUT künftig für die Lieferung vereinbaren will. Dankbar berichtet Dückers, keiner der Kunden und Zulieferer der PUT sei abgesprungen – „wir haben unsere Anliegen offen und ehrlich angesprochen.“ Nebenbei: Die PUT wird ihren bekannten Namen – Peiner Umformtechnik – behalten.

Der Reststrukturierungsexperte Dr. Alexander Höpfner, Generalbevollmächtigter der PUT/PSG, nimmt kein Blatt vorm Mund: Bei diesen Unternehmen sei alles in einem „desolaten Zustand“ gewesen – „bis auf die Mitarbeiter“. Als Knackpunkt bezeichnet er, dass die Rheinort-Treuhand GmbH nicht nur die PUT/PSG, sondern auch das 34.000 Quadratmeter große Betriebsgelände habe kaufen können: „Dies ist ein extrem schwieriges Mandat gewesen – aber es ist ein leuchtenden Beispiel dafür, dass es klappen kann.“

Manuel Sack, der vom Gericht bestellte Sachwalter, lobt, alle Beteiligten hätten sich „schnell zusammengekauft“: Die PUT/PSG hätten „seit Ewigkeiten“ keine Gewinne mehr erwirtschaftet; sie hätten „nicht gelernt, Geld zu verdienen“ – das werde sich nun aber ändern.

In den vergangenen 17 Monaten musste die PUT/PSG rund 65 der etwa 260 Mitarbeitern betriebsbedingt (mit Sozialplan) kündigen. „Daran waren aber nicht die Mitarbeiter Schuld, sondern die Versäumnisse der früheren Geschäfts- und Unternehmensführung“, stellt Betriebsratsvorsitzender Uwe Simon fest. Gar von „Missmanagement“ in der Vergangenheit spricht Matthias Wilhelm, erster Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft (IG) Metall Salzgitter/Peine. Nun gebe es aber einen verlässlichen Gesellschafter und Geschäftsführer, zu dem Gewerkschaft und Betriebsrat vollstes Vertrauen hätten. Frank Raabe-Lindemann von der IG Metall Peine/Salzgitter sagt klipp und klar: „In den vergangenen Jahren hat es viele Ideen zur PUT/PSG gegeben, aber auch viele Enttäuschungen.“ Jetzt allerdings merke er, dass „der Funke überspringt“. Raabe-Lindemann nennt als Ziele: „Langfristige Sicherung des Produktionsstandortes in Peine. Erhalt einer möglichst hohen Anzahl an Arbeitsplätzen. Sicherung der Tarifbindung.“