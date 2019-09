Betrunkene Vechelderin verursacht Parkunfall

Eine 61-jährige Vechelderin hat am Dienstag um 18.10 Uhr einen Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an der Peiner Straße in Vechelde verursacht. Beim Ausparken war sie gegen einen geparkten PKW gestoßen und vom Parkplatz geflüchtet, teilt die Polizei mit. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf knapp 1000 Euro. Zeugen schrieben das Kennzeichen auf und informierten die Polizei. Diese traf die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Außerdem leiteten sie mehrere Verfahren gegen die Frau ein.

