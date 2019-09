Großfeuer in Stederdorf – Papierlager steht in Flammen

Zur Stunde wütet an diesem Sonntagmorgen ein Großfeuer in Peine-Stederdorf. Offenbar ein Papierlager steht in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren sind mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Die Feuerwehren sind mit zwei Drehleitern angerückt, um den Brand zu bekämpfen. Möglicherweise müssen jetzt...