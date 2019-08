Alkoholtestkäufe in Peine: Kassierer passen besser auf

Peine. Bei Testkäufen in den Vorjahren haben die Jugendlichen bei jedem zweiten Versuch Alkohol erhalten. In diesem Jahr gingen sie häufiger leer aus.

Wie leicht kommen Jugendliche an Alkohol? Um das herauszufinden, waren die Peiner Schülerinnen Zoe (14 Jahre) und Josephine (15 Jahre) in Begleitung des Jugendamtes und der Polizei im Landkreis als Alkoholtestkäuferinnen unterwegs. Dabei versuchten sie, Bier im Supermarkt oder am Kiosk zu erwerben. Nach dem Jugendschutzgesetz ist die Abgabe von Bier, Wein und Sekt an Minderjährige unter 16 Jahren und Branntwein wie Wodka, Schnaps oder Likör an unter 18-Jährige verboten. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag in diesem Jahr in der Gemeinde Edemissen und der Stadt Peine.

Die Jugendlichen erhielten seltener Alkohol als in Vorjahren

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eine positive Tendenz. Bei Testkäufen in den Vorjahren haben die Jugendlichen bei jedem zweiten Versuch auch Alkohol erhalten. In diesem Jahr gingen die jungen Testkäuferin deutlich häufiger leer aus. „Diese Entwicklung zeigt, dass wieder immer mehr Erwachsene ihre Verantwortung gegenüber Jugendlichen wahrnehmen“, kommentiert die Jugendschutzbeauftragte des Landkreises, Heike Kubow, in einer Pressemitteilung des Landkreises. „Im Jugendschutz sind klare Ansagen von Erwachsenen wichtig. Wenn Jugendliche erleben, dass Regeln eingehalten werden, gibt ihnen das Orientierung. Und das ist von großer Bedeutung für die Entwicklung der jungen Menschen.“

Großes Lob für die Kassierer

Erfreuliche Reaktionen gab es auch von Kunden, die während der Testkäufe gerade ihren Einkauf im Geschäft erledigten. Es gab großes Lob für die Kassiererinnen und Kassierer, die den Jugendschutz strikt eingehalten haben. Aber auch dem Jugendamt, der Polizei und jungen Schülerinnen wurde für die Aktion Anerkennung ausgesprochen. Die Alkoholtestkäufe würden laut Landkreis auch zukünftig, natürlich ohne vorherige Ankündigung, stattfinden.