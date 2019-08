Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch

Ein Mann brach in Peine in ein Geschäft ein.

Peine. In der Nacht zu Donnerstag brach ein Einbrecher in ein Geschäft in Peine ein und entwendete Handys. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag gegen 00:10 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Straße „Gröpern“ in Peine ein. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangte der Täter in den Verkaufsraum und entwendete hier diverse Handys.

Anschließend flüchtete er vom Tatort. Zu einer Schadenshöhe kann die Polizei nach eigenen Angaben noch keine Angaben machen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Zirka 1,80 Meter groß, schlanke Statur, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Hose, schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.