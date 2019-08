Der Schützenverein Woltwiesche feierte 50-jähriges Bestehen

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens hat der Schützenverein Woltwiesche ein Jubiläumsfest veranstaltet. Der Vorsitzende Andreas Foedtke skizzierte in seinem Bericht die Gründung des Vereines bis zum heutigen Tag. Der Verein wurde laut Mitteilung aus einer Bierlaune von Horst Hausen, Klaus Sauer und Manfred Ulrich 1969 gegründet. Noch in dem Jahr stieg die Mitgliederzahl auf 65. Davon sind heute noch 5 Mitglieder im Verein. Im Gründungsjahr war der Vorstand besetzt durch die Gründer, allen voran Manfred Ulrich als Vorsitzender und Klaus Sauer als sein Stellvertreter. Mehr als 27 lange Jahre bekleidete Karl-Heinz Lüddecke das Amt des Vorsitzenden bis zu seinem Tod im Jahr 2006. Wilhelm Gierz, der schon seit 2004 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden hatte, übernahm dann das Amt des Chefs. Abgelöst wurde er 2008 durch Eberhard Kuschmierz, der 11 Jahre Vorsitzender des Schützenvereins war. Seit 2019 leitet Andreas Foedtke die Geschicke des Vereins.

Schnell wurde klar, dass der stark wachsende Verein ein neues Zuhause benötigt. So wurde im Jahr 2016 die alte Volksbank in Woltwiesche zum neuen Schützenhaus umgebaut. Nach der Fertigstellung des Anbaus konnte im Jahr 2018 der neue „Meyton“ Schießstand eröffnet werden. Nach den Grußworten der Bürgermeisterin Maren Wegener, die sich für das Engagement des Vereins in der Ortschaft bedankte, und den Grußworten des Ortsbürgermeisters Gerhard Kosubek übernahm der Kreisschützenmeister Dickhaus die Ehrung der Mitglieder. Helmut Kösling, Rosemarie Kösling, Gerda Kreie, Rosemarie Schlechter und Wilfried Tostmann sind seit 50 Jahren dabei und erhielten eine goldene Ehrennadel. Parallel zu den Ehrungen und Grußworten lief das von den Schützen organisierte Kinderfest mit Hüpfburg, Spielen und Kinderschminken. Anschließend wurde mit der Armbrust die gespendete Schützenscheibe ausgeschossen. Reiner Michalek ist der Jubiläumskönig.

Der Höhepunkt des Abends waren die Schieß-Wettbewerbe auf die der Jubiläumsscheibe und der Armbrustscheibe. Michalek holte sich mit einem 3er-Teiler die Jubiläumsscheibe. Auf Rang 2 schoss sich Michael Dietrich, den 3. Platz belegte Karl Heinz Pohl. Armbrustkönig wurde Jörg Raddatz.