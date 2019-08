Zimmerbrand in Groß Lafferde

Der Wasserverband Peine und die Freiwillige Feuerwehr Groß Ilsede waren am Mittwoch an der B 444, vor dem Abzweig auf die B1, im Einsatz.

Groß Lafferde. Einen Löscheinsatz gab es für die Freiwilligen Feuerwehren am Mittwochmittag in Groß Lafferde.

Einen kleineren Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochmittag in Groß Lafferde zu bewältigen. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort musste in einem Mehrfamilienhaus an der B 444, kurz vor dem Abzweig auf die B 1, ein Zimmerbrand gelöscht werden. Dies sei schnell gelungen, da das Feuer nicht sehr groß gewesen sei.

Auch der Wasserverband Peine war vor Ort. Dieser war für eine Stellungnahme am Mittwochnachmittag nicht zu erreichen. Auch die Polizei Peine konnte keine Auskunft zu dem Einsatz geben.