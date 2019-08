Einbrüche in Peine – Beute: Rasenmäher und Schnaps

Peine. Am Wochenende und in der Nacht zu Dienstag gab es im Peiner Land zwei Einbrüche.

Zu mindestens zwei Einbrüchen ist es seit dem Wochenende im Peiner Land gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, brachen Unbekannte vermutlich am Wochenende (zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 9.30 Uhr) einen Geräteschuppen auf dem Sportplatzgelände in Blumenhagen auf. Die Diebe entwendeten Benzinkanister und einen Rasenmäher. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Spirituosen aus Vereinsheim geklaut

In der Zeit zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, brachen unbekannte Täter laut Polizei durch einen Kellereingang in ein Vereinsheim in der Schulstraße in Ilsede ein. Es wurden diverse Spirituosen durch die Täter entwendet, welche anschließend unerkannt flüchteten. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. eng/ots