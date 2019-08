Drei Feuerwehrmänner aus Lengede machen Radio

Die Freiwillige Feuerwehr hat am Montag die Sendung „Plattenkiste“ auf dem Radiosender NDR 1 gestaltet. Hier können sich Vereine, Gruppen oder Organisatoren von Montag bis Freitag für jeweils eine Stunde vorstellen. Björn Aschenbrenner, Dennis Schubert und Stefan Wrede vertraten die Freiwillige Feuerwehr bei Moderatorin Martina Gilica und informierten über ihre Arbeit. Björn Aschenbrenner sei als Quereinsteiger zur Freiwilligen Feuerwehr gestoßen, berichtet er. Ein Kamerad hätte ihm das Ganze schmackhaft gemacht. Anders war es bei Stefan Wrede. Er sei mit zehn Jahren der Jugendfeuerwehr beigetreten, erzählt er. Die Betreuer wären von Anfang an sehr nett gewesen. Dennis Schubert ging ebenfalls zur Jugendfeuerwehr. Mittlerweile ist er auch selber Betreuer dort. Er betont den super Zusammenhalt in der Jugendfeuerwehr. Dabei hätte er sogar einen eher holprigen Start gehabt – denn früher hätte er Angst vor Feuerwehr, Krankenwagen und Co gehabt, verrät er. Die drei berichteten auch von der Kinderfeuerwehr: Hier kann man schon mit 6 Jahren eintreten. Letztes Jahr wurde sie gegründet und ist mittlerweile schon mit 16 Kindern unterwegs. Neben Basteln, Malen und Backen wird den Kindern etwa beigebracht, wie man einen Notruf absetzt. Teamarbeit sei in der Feuerwehr wichtig – egal ob Kinder-, Jugend- oder Freiwillige Feuerwehr, unterstreichen die drei Lengeder. Es kommt bei der Arbeit als Feuerwehrkraft auch zu Extremsituationen – da ist Vertrauen wichtig.

Auch über die Rettungsgasse sprachen die drei Feuerwehrmänner -- diese rettete nämlich wirklich Leben, betont Stefan Wrede. Es muss genug Platz sein, damit die großen Einsatzfahrzeuge zur Unfallstelle durchfahren und eventuelle Brände löschen können. Auch das Klima mache sich in der Feuerwehrarbeit bemerkbar. So entstünden immer mehr Böschungsbrände durch Hitze und auch Unwetter seien ein großes Problem.

Wer Interesse an den Arbeiten der Feuerwehr hätte, könne gerne vorbeischauen, betonen die drei. Man bräuchte kein spezielles Vorwissen, um dort beizutreten, da man alles beigebracht bekäme. Freitags ab 18 Uhr könnte man sogar im Einsatz- bzw. Ausbildungsdienst reinschnuppern. Und auch Frauen seien gerne gesehen.