Der Mann wurde ins Klinikum in Peine eingeliefert (Symbolbild).

E-Bike-Fahrer erleidet schwere Kopfverletzungen in Peine

Ein E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. Der Radfahrer schlug nach einem Zusammenstoß mit dem Kopf auf der Straße auf – einen Helm trug er nicht.

Wie die Polizei berichtet kam es am Donnerstagnachmittag zu dem Unfall in der Straße Am Silberkamp Ecke Hans-Gallinis-Straße.

Ein 28-jährige Peiner war mit seinem Opel auf der Straße Am Silberkamp in Richtung Schwarzer Weg unterwegs. Als er nach links in die Hans-Gallinis-Straße abbiegen wollte, übersah er den, auf dem Radweg entgegenkommenden, 85-jährigen E-Bike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 85-jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum Peine. Am Auto entstand nur ein leichter Sachschaden.