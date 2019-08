Peiner Kreiselternrat will kostenfreier Schülerbustransport

Die Pläne sorgen für Arger: Der Landkreis Peine will in Zukunft nur noch die Schüler kostenlos mit dem Bus transportieren, deren Schulweg mindestens zwei Kilometer beträgt. In Groß Bülten wohnen Kinder 1,8 Kilometer von „ihrer“ Grundschule in Ölsburg entfernt – sie bekämen also keine kostenlosen Bustickets, und die Eltern sind verärgert. Vor diesem Hintergrund fordert der Peiner Kreiselternrat einen „kostenfreien Bustransport für alle Schulpflichtigen, die nicht aufgrund einer vergüteten Ausbildung ein eigenes Einkommen erzielen“.

Der Kreiselternrat begründet das so: „Die Schülerbeförderung muss aus Gründen der Gleichbehandlung für alle Schulpflichtigen kostenfrei sein.“ In den aktuellen Beförderungsbedingungen für den Schulbustransport sieht das Gremium ein „typisches Beispiel, wie man durch Regulierung die Situation für viele verschlechtert, anstatt sie für alle zu verbessern“. Dazu stellt der Kreiselternrat diese Fragen: „Warum erhält ein schulpflichtiges Kind, das seine schulische Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum fortsetzt, nur dann eine Fahrkarte, wenn es keinen Realschulabschluss hat (also nur mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss)? Und wieso nur für das erste Jahr und nicht bis zum Ende der Schulpflicht?“ Der Kreiselternrat plädiert zudem für eine Trennung von Linien- und Schulbusverkehr, wie von der Firma Melskotte bereits öffentlich angedacht: „Damit ließen sich unnötig lange und zeitraubende Schulwege mit dem Linienverkehr vermeiden.“

Das Elterngremium schildert die Situation der Handorfer Grundschüler: „Die Kinder der Klassen eins und zwei werden mit dem Fahrdienst zur Grundschule nach Rosenthal gebracht (Fahrzeit etwa sieben Minuten), die Dritt- und Viertklässler hingegen sollen über eine Stunde mit dem Bus (über Peine) fahren.“ Zurück würden alle Handorfer Grundschüler mit dem Fahrdienst gebracht, da zu Schulschluss kein Linienbus fahret. „Den Kindern wird auf dem Hinweg eine einstündige Busfahrt zugemutet, nach Hause ist eine 20-minütige Wartezeit, bis der nächste Bus kommt, aber zu viel“, erklärt der Elternrat.

Die Situation in Groß Bülten steckt ihm zufolge „voller Absurditäten“. Die Kreiselternratsvorsitzende Daniela Klein meint: „Wir sind für eine radikale Vereinfachung der Beförderungsbedingungen zugunsten aller Schüler.“ Und wenn auch Kinder mit kürzerem Schulweg den Bus nehmen dürften beziehungsweise wenn zeitgerechte und schnelle Direktverbindungen zu den Schulen bestünden, lasse sich auch die eine oder andere Fahrt mit dem privaten PKW in die Schule vermeiden.