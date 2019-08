Mit einer Waffe bedrohte der unbekannte Räuber den Fußgänger in Peine, um an sein Geld und sein Mobiltelefon zu gelangen.

Peine. Erst grüßte er freundlich, dann zückte er die Pistole. Ein Unbekannter raubte in der Nacht auf Samstag einen 39-Jährigen in Peine aus.

Räuber droht Fußgänger in Peine mit Pistole

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag einen 39-jährigen Fußgänger auf Höhe des Parkhauses in der Straße Am Pulverturm ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei kam der Dieb dem 39-Jährigen entgegen, grüßte ihn noch freundlich und bedrohte ihn dann mit einer Pistole. Der Mann durchsuchte die Taschen des Opfers und entwendete eine Geldbörse und ein iPhone XR . Anschließend flüchtete der Mann Richtung Wenderstraße. Der Räuber war etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahren alt. Er hat einen Vollbart, eine kräftige Statur und ein südländisches Aussehen. Außerdem soll er mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Die Polizei erbittet Hinweise unter der: (05171) 9990.