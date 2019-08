Fahrer stirbt bei Unfall auf der K 23 bei Schmedenstedt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 23 zwischen Schmedenstedt und Münstedt starb ein 50-jähriger Autofahrer aus Peine. Die Polizei in Salzgitter teilte auf Nachfrage mit, dass der Mann in seinem stark beschädigten Wagen am Dienstag gegen 6.30 Uhr von einem Fahrer eines „landwirtschaftlichen Zugs“, vermutlich ein Trecker mit Anhänger, zufällig entdeckt worden sei. Womöglich wegen des höheren Sitzes des Fahrers, der einen Blick links und rechts neben der Straße in einem anderen Winkel ermöglicht.

Es sei derzeit unklar, wann der Unfall passierte und wie lange der Mann womöglich in seinem Wagen dort gelegen habe.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei sei der Peiner mit seinem Wagen vermutlich im Verlauf einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. „Hier stieß der PKW offensichtlich gegen zwei Leitpfosten und gegen ein Brückengeländer, bevor er im dortigen Bachlauf schwer beschädigt zum Stillstand kam“, so die Polizei.

Der Fahrer des Fahrzeugs für die Landwirtschaft habe die Rettungskräfte informiert. Die hätten vor Ort nur noch den Tod des 50-Jährigen, der sich noch im Fahrzeug befand, feststellen können.

„Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere auch zur Feststellung der genauen Unfallzeit dauern an“, so die Polizei weiter.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen sei die Kreisstraße 23 gesperrt worden. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren auch ein Abschleppunternehmen, ein Bestattungsunternehmen sowie die Feuerwehren aus Münstedt, Groß Lafferde und Lengede im Einsatz.