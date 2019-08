Shanty Chor Graf Luckner singt im Peiner Stadtpark

Peine. Seemannslieder und Lieder mit maritimem Inhalt erklingen am Sonntag im Peiner Stadtpark: Der Shanty Cor Graf Luckner gibt ein Konzert.

Nach der Sommerferienpause geht es endlich weiter in der Stadtparkkonzertreihe des Kulturrings. Am Sonntag, den 18. August, will der Shanty Chor „Graf Luckner“ für gute Stimmung im Peiner Stadtpark sorgen. Das Konzert beginnt um 11 Uhr.

Der Shantychor aus Burgdorf ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Stadtparkkonzertreihe geworden, so der Kulturring Peine. Den Traditionsnamen „Graf Luckner“ trägt der Chor, weil der Segelschiffskapitän und Kaphoornier Felix Graf von Luckner Ehrenvorsitzender der Marinekameradschaft Burgdorf war, aus der der Chor hervorging. Die Mitglieder des Chores sind überwiegend Fahrensleute der Bundes- und Handelsmarine. Der Tradition verpflichtet, treten sie deshalb auch in ihren original Marineuniformen auf.

Die Sänger präsentieren Arbeitslieder, wie sie an Deck der frachtfahrenden Segelschiffe früherer Zeiten gesungen wurden, traditionelle Seemannslieder und Lieder maritimen Inhaltes der moderneren Art. Neben dem für den maritimen Gesang unverzichtbaren Akkordeon wird der Chor von Gitarren- und Violinenklängen begleitet.

„Wir freuen uns, einmal wieder in unserem zweiten Heimathafen festmachen zu können“, sagt Dietrich Reihl vom Shantychor. „Und auf unsere treuen Fans“ so der Schriftführer weiter. Der Eintritt im Stadtpark ist frei, der Kulturring Peine würde sich über eine kleine Spende sehr freuen.