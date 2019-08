Drei zahme Ratten suchen ein neues Zuhause in Peine

Jede Woche stellt unsere Zeitung in Kooperation mit dem Tierschutzverein Peine und Umgegend das „Fundtier der Woche“ des Tierheims vor, um die Vermittlung zu unterstützen. Heute geht es um ausgefallenere Haustiere: Drei handzahme Ratten suchen ein neues Zuhause. Am 30.7.19 wurden die beiden männlichen Ratten Krätze und Gulasch im Tierheim abgegeben. Beide sind handzahm und Anfang März 2019 geboren, teilt das Tierheim mit. Krätze und Gulasch jetzt tierärztlich untersucht und am 01. August kastriert. Beide suchen ein gemeinsames Zuhause mit vielen Spielmöglichkeiten.

Die Ratte Seven wurde am 19. Juni im Tierheim abgegeben, weil er sich mit den anderen unkastrierten, männlichen Ratten nicht mehr vertragen hat. Seven ist ebenfalls im Anfang März dieses Jahres geboren und eine sehr liebe, handzahme Ratte. Als Einzeltiere sollten Ratten niemals als Einzeltiere gehalten werden – auch nicht, wenn man sich ausgiebig mit ihnen beschäftigt, betont das Tierheim. Denn Ratten sind hochsoziale Lebewesen. Sie brauchen ständigen Kontakt zu Artgenossen, um gesund bleiben zu können. Wer eine Ratte halten möchte, braucht einen Käfig mit vielen Kletter- und Versteckmöglichkeiten. Doch auch dann sei täglicher Auslauf unerlässlich, so das Tierheim.

Kontakt: Peiner Tierheim, Fritz-Stegen-Allee, (05171) 52558, www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.