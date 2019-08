Groß Himstedt: Zwei Schwerverletzte aus Lengede und Salzgitter

In Groß Himstedt (Kreis Hildesheim) ist es am Montagabend gegen 21.35 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer aus Salzgitter und ein 25-Jähriger aus Lengede waren in den Unfall verwickelt.

Nach Polizeiangaben befuhr der Salzgitteraner, aus Richtung Berel kommend, die Mühlenstraße in Richtung Groß Himstedt. Innerorts beabsichtigte dieser, an einem ordnungsgemäß geparkten Muldenkipper vorbeizufahren.

BMW und VW stoßen zusammen

Ersten Ermittlungen nach bemerkte er dabei den entgegen kommenden VW eines 25-jährigen Mannes aus Lengede zu spät und versuchte, das Vorbeifahren an dem Muldenkipper abzubrechen. Hierdurch geriet der BMW ins Schleudern und das Heck brach aus. Schließlich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der BMW wurde dabei am linken Heckbereich getroffen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge zur Seite geschleudert. Der BMW geriet nach rechts ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen den Heckbereich des geparkten Muldenkippers. Der VW geriet auf die andere Seite und prallte dort gegen einen Straßenbaum.

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Beide Unfallbeteiligte erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser nach Hildesheim und Salzgitter verbracht. Da sie vor Ort keine Angaben zum Unfallhergang machen konnten und es weiter keine Unfallzeugen gab, wurde durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Unfallgutachter hinzugezogen. Durch den Unfallgutachter wurde die Unfallstelle mittels einer Drohne ausgemessen und fotografiert.

Die Ortsfeuerwehren aus Söhlde und Groß Himstedt waren ebenfalls am Unfallort eingesetzt und unterstützten die Polizei bei der Vollsperrung der Mühlenstraße. Beide Fahrzeuge mussten mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der geschätzte Schaden auf etwa 50.000 EUR. Gegen den BMW-Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet. red