Unfall auf B444 bei Peine: Drei Verletzte

Peine. Die Bundesstraße 444 ist in beiden Richtungen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Auch ein Viehtransporter sei in den Unfall verwickelt.

Auf der B444 zwischen der B65 und der Ilseder Straße in Peine hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Nach ersten Informationen sind drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt – es gibt drei Verletzte.

Laut Polizei kam es zwischen den drei Fahrzeugen zu einer Berührung im Kurvenbereich. Unter den drei Fahrzeugen sei auch ein Viehtransporter, teilt die Polizei mit. Dabei haben sich drei Personen verletzt, die dann in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Wie genau es zu dem Unfall kam und wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar.

Laut Verkehrsmanagementzentrale ist die Bundesstraße zwischen der B65 und der Ilseder Straße und Klein Ilsede in beiden Richtungen wegen Bergungsarbeiten gesperrt.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. ts



Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.