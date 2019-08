Eine U-Bahn für Peine – was für ein Schabernack

Über den (angeblichen) Bau einer U-Bahn in Peine berichtet Uwe Neubauer in seiner neuen Folge der „Eule“:

„Es war 1982 – 18 Jahre vor der Jahrhundertwende. Dem Sommermonat Juni drohte das Ende. Und das Fest der Feste stand bevor – das Peiner Freischießen klopfte an an Tür und Tor. In der Sundernstraße werkelten sie schon seit Tagen an einem großen Schild, um den Freischießen-Feierern etwas zu sagen.

Einige Spielleute vom Spielmannszug des Vater Jahn (Udo Zokolowski und ich) verkündeten den Bau der Peiner U-Bahn. Man wollte sich einen Freischießenspaß erlauben, und er sollte so echt wirken, dass die Peiner dieses Vorhaben glauben.

Der U-Bahn-Bau war geplant, der Baubeginn war bald, vom Marktplatz bis zur Pferdetränke ohne Zwischenhalt. Der Name der Baufirma „THUBUG“ hatte mit Vornamen etwas zu tun – nämlich Torsten, Horst, Uwe, Bettina, Udo und Gudrun.

Am Donnerstag vor Freischießen – spät in der Nacht – wurde sich dann mit dem Schild zum Marktplatz auf den Weg gemacht. An dem großen Schild waren zwei lange Holzbeine montiert, und es wurde so vorm alten Rathaus an einem Metallgeländer installiert.

Der Freikarten-Vorverkauf war im Salon Pickrun und Schuhhaus Hundt, und tatsächlich war bei einigen Peinern die Frage „Wann gibt es die?“ der Besuchergrund. Bei vielen Korporierten war über die Freischießentage „Wer hat diesen Unsinn hier verzapft?“ die Frage. Doch beim Lesen waren einige Peiner irritiert vergrellt, und die Kommentare waren: „Ja, ja, die Stadt Peine, dafür haben se Geld!“

Am Mittwochabend nach Freischießen haben die Jahner Spielleute sich getraut und das Schild am Peiner Marktplatz wieder abgebaut.“