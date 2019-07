Peine: Silo mit Kunststoffgranulat brennt

Peine. Am frühen Montagmorgen hat es in der Beneckestraße in Peine gebrannt. Die Flammen schlugen durch das Dach der Halle.

Ein Silo in einer Produktionshalle hat laut Polizeiangaben am frühen Montagmorgen, gegen 2.30 Uhr, in der Beneckestraße in Peine gebrannt. In dem Silo war Kunststoffgranulat gelagert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits durch das Dach der Halle. Auch war ein sich neben dem Silo befindendes Ölfass in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und so ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können momentan keine Angaben gemacht werden. ts