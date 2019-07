Peiner DRK-Kleidershop eröffnet nach Umzug neu

Der Kleider-Shop des Rotkreuz-Kreisverbandes Peine ist umgezogen, weg vom Silberkamp, in Räume an der Marktstraße 14, Ecke Werderstraße, in die Nähe der Fußgängerzone. „Der Umzug lohnt sich, denn am neuen Standort haben wir gut die Hälfte mehr Platz als bisher und können daher unser Angebot deutlich erweitern“, sagt Ralf Niederreiter, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Peine. Im Landkreis betreibt das Rote Kreuz insgesamt fünf...