Kreisstraße 23 in Klein Lafferde wird voll gesperrt

Der Münstedter Weg in Klein Lafferde (K23) ist am Dienstag, 16. Juli, in der Zeit von 9 bis

12 Uhr zwischen dem Schützenhaus und dem Ortseingang von Klein Lafferde voll gesperrt. Grund der Vollsperrung ist die Einhebung einer Trafostation für die Deutsche Telekom, heißt es in einer Pressemitteilung. Der für die Einhebung benötigte Autokran blockiert die gesamte Fahrbahn. Eine Umleitung ist für die Zeit der Vollsperrung ausgeschildert.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder