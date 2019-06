Zwei Tote bei schwerem Unfall auf B65 bei Peine

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B65 am Abzweig in Richtung Handorf sind am Freitagabend zwei Menschen gestorben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B65 am Abzweig in Richtung Handorf sind am Freitagabend zwei Menschen gestorben. Das teilt die Polizei Peine mit. Ein 74-jähriger Peiner befuhr mit seinem PKW demnach die B65 aus Peine kommend und wollte nach links in Richtung Handorf abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der aus Richtung Rosenthal kam.

Der 35-Jährige aus dem Bördeland habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Er krachte in die Beifahrerseite des PKW. Sowohl der Motorradfahrer als auch die 80-jährige Beifahrerin des PKW starben noch an der Unfallstelle. Der 74- jährige Fahrer des PKW wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die B65 und die K31 (Handorf Richtung B65) mussten für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

An dieser Kreuzung geschah der tödliche Unfall. Foto: Arne Grohmann